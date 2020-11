Archbishop Elpidophoros’ Simple Thanksgiving Message: Love One Another; Wear a Mask

Archbishop Elpidophoros of America has issued a Thanksgiving greeting via video in Greek and English.

His simple message in the two-plus minute message is the basis of the faith he represents— love one another, wear a mask.

The Archdiocese also issued a statement in Greek, below.

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ,

Θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε ευλογία στην περίοδο αυτή των διακοπών της Ημέρας των Ευχαριστιών, και να επικοινωνήσω μαζί σας μ’ αυτό τον άμεσο τρόπο για να μοιραστώ ορισμένες σκέψεις μου σχετικά με την έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Δε φοράω τη μάσκα απλά για το φαίνεσθαι, αλλά ως απόδειξη αγάπης για το συνάνθρωπό μου. Τόσο απλά. Γνωρίζουμε πως ο ιός αυτός είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Αποτελεί μία υπαρκτή και καθημερινή απειλή.

Αντιλαμβάνομαι πως όλοι μας έχουμε κουραστεί από την πανδημία και πως λαχταρούμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Το ερώτημα που τίθεται, όμως, είναι: Με τί κόστος;

Στην ομογένειά μας υπάρχουν πολλοί αδελφοί και αδελφές μας που είναι ευάλωτοι και έχουν ανάγκη της προσοχής μας. Κάποιοι από σας μπορεί να αισθάνεσθε άτρωτοι. Κάποιοι ίσως να προσβληθήκατε από τον ιό και να κατορθώσατε να αναρρώσετε πλήρως και σύντομα. Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι και ο διπλανός σας θα τα καταφέρει εξίσου καλά.

Μπορούμε να προστατεύσουμε ο ένας τον άλλον με μία πολύ απλή κίνηση αγάπης και αλτρουϊσμού.

Θα πρέπει να συμμορφωθούμε με τους κανόνες της κοινωνικής απόστασης. Θα πρέπει να αντέξουμε το βάρος του προσωρινού αποχωρισμού από τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Έτσι, θα μπορέσουμε να ξανασυναντηθούμε σύντομα, υγιείς.

Αδελφοί μου:

βασική διδασκαλία της πίστης μας είναι ότι η αγάπη προς το Θεό περνάει μέσα από την αγάπη για το συνάνθρωπό μας.

Όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Απόστολος της αγάπης:

“Αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του, τον οποίο βλέπει,

πώς μπορεί να αγαπάει το Θεό, τον οποίο δεν βλέπει;”

(“ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν ὃν ἐώρακε, τὸν Θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακε πῶς δύναται ἀγαπᾶν;”)

Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω –τώρα περισσότερο από ποτέ– όταν βρίσκεστε σε δημόσιο χώρο, να δείξετε την αγάπη στον πλησίον σας, καλύπτοντας το πρόσωπό σας με τη μάσκα.

Προστατέψτε τους άλλους και τον εαυτό σας.

Ο Κύριός μας, να ευλογεί όλους σας.

